İnegöl'de, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahından çıkan kurşun evin duvarına isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, Baykoca Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarında bulunan bir sitedeki evin duvarına mermi isabet etti.

İkamet sahibi silah sesi duyduktan sonra balkonda oyun oynayan çocuklarına bakmaya gittiğinde duvarına saplanan mermiyi fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mermilere ait silahın kimler tarafından kullanıldığını belirlemek için çalışma yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de merminin isabet ettiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İbrahim Uslu