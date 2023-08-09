Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi; 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza bugün Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük ilçesinden İnegöl'e Tarım işçilerini taşıyan Sürücü Kasım Toprak(43) yönetimindeki 23 ABV 356 plakalı minibüs, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürüklenen araç istinat duvarına çarparak durabildi.

Kaza sonucu sürücü ve araçtaki tarım işçileri ve aynı zamanda akraba olan Nura Toprak(62), Ali Toprak(57), Müzeyyen Toprak(18), Bahar T.(17), Asmin T.(13), 3 yaşındaki Yusuf T., 2 yaşındaki Mukaddes T., 4 yaşındaki Ali T. Ve 1 yaşındaki Berfin T. Yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112, Polis Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ambulanslarla Bozüyük Devlet hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş