Körfez’de yeni dönemde spor tesisi alt yapısını yenilemek için çalışma başlatan Başkan Şener Söğüt, mahallelerde oluşturduğu spor sahalarına yenilerini ekliyor.

Körfez Belediyesi, yeni dönemde de spor tesisi alt yapısını yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Geçtiğimiz dönem birçok mahallede hayata geçirilen mahalli spor sahalarına yenileri de ekleniyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün talimatları doğrultusunda son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde spor sahası hayata geçirildi. Hereke, Hacı Osman Mahallesi, Körfez Kent, İlimtepe Mahallesi ve Atalar Mahallesi’nde hayata geçirilen spor sahaları, gençler tarafından da büyük ilgi görüyor. Son olarak kullanıma açılan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki spor sahasının çevresi de güzelleşti.