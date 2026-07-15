Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'den kadrosuna kattığı Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Leandro Trossard, Kartal'ın tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu. Beşiktaş, bugüne kadar 58 farklı ülkeden 202 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Genk'te A takıma yükseldi

2010-2011 sezonunda Bocholt VV U21 takımından Genk U19 takımına transfer olan Trossard, 2012-2013 sezonunda ise A takıma yükseldi.

Belçika'da Genk dışında Lommel United, Westerlo ve OH Leuven formaları da giyen 31 yaşındaki futbolcu, 2019-2020 sezonunda Brighton & Hove Albion'un yolunu tuttu.

Burada gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Trossard, 2022-2023 sezonunda Premier Lig devi Arsenal ile sözleşme imzaladı.

Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşadı

Arsenal'in geçtiğimiz sezon 22 yıl sonra elde ettiği Premier Lig şampiyonluğunda kadronun değişilmez isimleri arasında yer alan Trossard, 31 maçta 6 gol ve 6 asistle bu başarıya katkıda bulundu. Ayrıca tecrübeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda da yine Arsenal ile İngiltere Süper Kupa'sını kazandı.

Leandro Trossard, bunun yanında Genk ile 2018-2019'da Belçika Pro Lig ve 2023 yılında Belçika Kupası ile Wasterlo forması altında da 2013-2014 sezonunda Belçika 2. Lig şampiyonlukları elde etti.

Belçika ile Dünya kupalarında 9 maça çıktı

2018 yılından bu yana Belçika Milli Takımı ile 57 müsabakada (14 gol, 8 asist) görev alan Trossard, 2022 ve 2026 FIFA Dünya kupalarında da toplam 9 maça çıktı.

2022'de Katar'da düzenlenen organizasyonda grup aşamasında 3 karşılaşmada forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist üretemedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında gerçekleştirilen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise Leandro Trossard, bu kez asist ve golleriyle ön plana çıktı.

İspanya'ya 2-1 yenilerek Belçika'nın çeyrek finalde veda ettiği turnuvada 6 mücadelede top koşturan tecrübeli futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2. Belçikalı futbolcu

Leandro Trossard, siyah-beyazlıların tarihindeki 2. Belçikalı futbolcu oldu. Beşiktaş'ta forma giyen ilk Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'di.