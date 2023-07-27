ZEYTİNYAĞI ÇALINDI

Her sene yaşanan hırsızlık olayları bu seferde İnegöl'ün Mahmudiye mahallesinde oturan bir ailenin başına geldi. Memleketinden Bursa'ya her dönüşünde köyde yetiştirdiği organik meyve-sebzelerden getiren C.Y, bu seferde teneke bidonlara doldurduğu zeytinyağlarını getirdi. Getirdiği zeytinyağ dolu bidonları evin içinde değil de apartmanda çatı katında tuttuğu öğrenildi. Bunun üzerine apartmana giren hırsız, hiçbir eve girme gereksinimi duymadan sadece zeytinyağ bidonlarını alıp gitti.

ZEYTİNYAĞI BİDONLARINI YERİNDE GÖREMEYİNCE ÇOK SİNİRLENDİ

C.Y, her şeyin pahalı olduğu bu dönemde memleketinden getirdiği zeytinyağ bidonlarını yerinde göremeyince hepten çıldırdı. Yaşadığı olay yüzünden komşularıyla da ufak bir tartışma yaşadığı öğrenildi. Olaydan sonra apartmanın dışına ve kendi oturduğu kata kamera taktırdığı öğrenildi.