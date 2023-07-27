Bursa'nın İznik-Yenişehir karayolu Derbent mevkiinde, seyir halindeyken aniden alev almaya başlayan bir otomobil, adeta alev topuna döndü. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

33 yaşındaki D.T., yönetimindeki 34 GFV 892 plakalı otomobiliyle İznik istikametine doğru seyir halindeyken beklenmedik bir anda motor kısmında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede tüm aracı sararken, sürücü D.T. panikle otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç, alevlerin etkisiyle kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. D.T. ise olaydan sağ salim kurtulmanın şokunu yaşarken, yangının meydana geldiği bölgede trafik bir süreliğine aksadı.