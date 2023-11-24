Canbay mesajında şu ifadelere yer verdi;



“Gölgesine dahi basılmaz saygınlıkta olan öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Temel gayesi taze dimağları evrensel değerlerin ışığında üretken, idealist vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir. Kültür ve medeniyetin temelini eğitim-öğretim oluşturur.

Peygamber Efendimiz(s.a.v); ‘’Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir müslüman’ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir. ’’

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır’’ İfadesi ile Türk milletinin öğretmenlerin ışığında yürüyen büyük bir millet olduğunu göstermektedir.

Bu vesile ile tüm meslektaşlarımın öğretmenler gününü kutluyor, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyorum.”