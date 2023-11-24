Olay, saat 02.30 sıralarında Dikilitaş Mahallesine bağlı Tuğrul Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında oturan 44 yaşındaki Sıtkı Sümeli'nin yanına bir hafta önce gelen ev sahibinin oğlu İsmail S. babasıyla tartıştığını öne sürerek, "seninle kalabilir miyim" dedi.

Sümeli'nin kabul etmesi üzerine İsmail S. evde kalmaya başladı. Daha sonra gece saatlerinde İkili arasında tartışma çıktı.

KAFASINDAN BIÇAKLADI

İsmail S., Sıtkı Sümeli'yi kafasından bıçaklayarak kaçtı. Bina sakinleri duydukları sesler üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sümeli'yi kanlar içinde yerde yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda Sümeli'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ölen kişinin cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Saldırganın olay yerinden bir taksiye binerek uzaklaştığını öğrenen polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaçtığı güzergahta taksi değiştirerek ilerlediği öğrenilen katil zanlısı, son bindiği taksinin plakasının ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri tarafından takibe alındı.

Müşteri olarak bindiği taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek istediği yere gitmesini söyleyen saldırgan, polis ekipleri tarafından Fatih Ayvansaray Caddesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan İsmail S. polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.