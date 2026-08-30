Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında batması ve 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü kazada kayıp 18 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu batması ve yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül 2026 günü gün batımına kadar ülkede ulusal yas ilan edildi.

Kazaya ilişkin son verilere göre gemide toplam 267 yolcu bulunuyordu. Şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı. 241 yolcu sağ olarak kurtarılırken, 8 yolcu hayatını kaybetti. Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Arama-kurtarma çalışmalarına Türkiye’den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı. KKTC’den ise çalışmalarda 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra Sivil Savunma ve Polis ekipleri görev alıyor.

Arama-kurtarma faaliyetleri gece boyunca da kesintisiz devam edecek. Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter, kayıp 18 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarını sürdürecek. Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat esasına göre arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam edecek.