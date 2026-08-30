KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisine ilişkin açıklama yaptı. Üstel yaşanan deniz faciasına ilişkin değerlendirmesinde, "Kıbrıs’ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tarihe geçen elim bir kazayla karşı karşıyayız. Acımız çok büyük" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Üstel, kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren KKTC devletinin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirtti.



"İlk müdahalede tüm unsurlar bölgeye sevk edildi"

Üstel, ilk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne (KTBK) ait 1 karakol gemisi ve 1 hücum botunun yanı sıra Sivil Savunma ile polis teşkilatına bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama-kurtarma botunun çalışmalara katıldığını açıkladı.

Arama-kurtarma kapasitesinin süreç içerisinde daha da güçlendirildiğini kaydeden Üstel, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 insansız hava aracı (İHA) ve 4 Sahil Güvenlik botunun hala aktif olarak görev yaptığını bildirdi.

Üstel, KTBK Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gönderilen unsurlar, Türkiye İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, KKTC Polis Teşkilatı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın büyük bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.



"1000 metre derinliğe inebilen arama-kurtarma gemisi KKTC’ye geliyor"

Deniz Kuvvetleri’ne bağlı özel donanımlı bir arama-kurtarma gemisinin de kısa süre içerisinde KKTC’ye ulaşacağını açıklayan Üstel, söz konusu geminin 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilecek ve batan gemiye ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Üstel, arama çalışmalarının tüm imkanlarla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Havadan, denizden ve denizin altından bütün imkanlarımızla arıyoruz. Tek bir imkanımızı dahi kullanmadan bırakmayacağız. Kayıplarımıza ulaşana kadar arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üstel’i aradı: "Türkiye sınırsız desteğe hazır"

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini telefonla aradığını belirterek, Erdoğan’ın yaşanan büyük felaket nedeniyle üzüntülerini dile getirdiğini, KKTC halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Üstel, Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyulan her alanda "sınırsız destek" vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da kazanın yaşandığı ilk andan itibaren KKTC makamlarıyla sürekli istişare içerisinde olduğunu ve süreci yakından takip ettiğini belirten Üstel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de kendisini arayarak başsağlığı dileklerini ilettiğini söyledi. Bahçeli’nin bu zor günde Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade ettiğini kaydeden Üstel, verilen destek nedeniyle Türkiye’ye teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyük acımızda ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve dayanışmalarını ifade eden MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye Kıbrıs Türk halkı adına teşekkür ediyorum."



Kaptan dahil 8 kişi gözaltında

Üstel, arama-kurtarma çalışmaları devam ederken facianın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın da derhal başlatıldığını açıkladı. Gemi kaptanı ile 7 görevlinin gözaltına alındığını bildiren Üstel, muhtemel ihmal ve sorumlulukların tüm yönleriyle araştırılacağını vurguladı. Üstel, "Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır" dedi.

Facianın bütün boyutlarıyla aydınlatılmasının KKTC devletinin hem görevi hem de hayatını kaybedenler ve ailelerine karşı sorumluluğu olduğunu belirten Üstel, devletin bütün kurumlarıyla görev başında olduğunu vurguladı. Üstel, "Şimdi bütün gücümüzle kayıplarımıza ulaşmaya, yaralarımızı sarmaya ve bu büyük felaketin bütün gerçeklerini ortaya çıkarmaya odaklanmış durumdayız" dedi.

Hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar dileyen Üstel, açıklamasını, "Dualarımız, aradığımız insanlarımıza bir an önce ulaşılması içindir" sözleriyle tamamladı.