Bursa'da ticari araç sürücüsü, makas attığı esnada elektrikli araca çarpıp devirdi. O anlar bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Gürsu ilçesi 35'lik yol üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ticari aracıyla ilerleyen bir sürücü, makas attığı esnada, karton toplamak için kullanılan seyir halindeki elektrikli araca çarptı. Park halindeki araçla makas atan araç arasında sıkışan araç, kazanın etkisiyle savrulurken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, makas atan sürücüye vatandaşlar tepki gösterdi.