Yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde ise 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etmek amacıyla süratli, öngörülemez ve alışılmadık operasyonlarla mücadelesine devam edeceğini vurguladı. Bakanlık, bu kararlı ve sürekli operasyonlarla güvenlik tehditlerine karşı etkin bir mücadele sürdürüleceğini ifade etti.