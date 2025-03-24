MALATYA (İGFA) - Bu kapsamda yapılan toplantıya Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar’ın yanı sıra Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü, Yeşilyurt Belediyesi Zabıta Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Trafik Şube Müdürü, Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü ile Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre katıldı.

Toplantıda, pazarcı esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, halk sağlığını tehdit etmeyen, hijyenik satış alanları oluşturulması gibi önemli başlıklar elealındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar’ın başkanlığını yaptığı toplantıda, pazarcı esnafının daha sağlıklı koşullarda hizmet verebilmesi için denetimlerin artırılacağını, esnafa yönelik bilgilendirme seminerlerinin düzenleneceğini ve pazaryerlerinin modernizasyonu için yeni projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

"SAĞLIKLI SATIŞ KOŞULLARI, HALK SAĞLIĞINI DOĞRUDAN ETKİLER"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Hanifi Acar, "Pazarcı esnafımız, halkımıza taze ve sağlıklı gıda ürünleri sunuyor. Bu nedenle onların çalışma koşullarının sağlıklı ve hijyenik olması çok önemli. Amacımız, hem esnafımızın işlerini daha verimli bir şekilde yapabilmesini sağlamak hem de vatandaşlarımıza daha sağlıklı hizmet sunmaktır. Yeni çalışmalarla, pazar yerlerinin daha düzenli ve hijyenik hale gelmesini sağlayacağız" dedi.

HALK SAĞLIĞINI ÖN PLANDA TUTAN ÇALIŞMALAR

Pazarcı esnaflarına yönelik gerçekleştirilen toplantıda, esnafın ürünlerini daha sağlıklı koşullarda sergileyebilmesi için Pazar yerlerinin yenilenmesi ve hijyen standartlarının arttırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, zabıta ekiplerinin düzenli olarak yapacağı denetimlerle, gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyumun takip edileceği vurgulandı. Malatya Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ümit Emre ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, esnafa yönelik yapılan yeni düzenlemenin faydalı olacağını söyledi.