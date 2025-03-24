Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; mezarlıklarda ot biçimi, genel temizlik, mıntıka düzenlemesi ve bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Şehitlikler de dahil olmak üzere tüm mezarlıklarda hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bayram öncesi mezarlıkların bakım ve temizliğine büyük önem verdiklerini belirterek, "Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte halkımızın mezarlık ziyaretlerini daha huzurlu, temiz ve ferah bir ortamda yapabilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Arefe günü ve bayram süresince vatandaşlarımızın yakınlarının mezarlarını ziyaret ederken herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için tüm tedbirleri aldık. Tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA