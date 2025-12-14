Anadolu Gençlik Derneği İnegöl Liseler Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Efendimiz Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatını öğrenme gayreti göstererek sınavımıza iştirak eden tüm lise öğrencilerimize teşekkür ediyor, göstermiş oldukları ilgi ve gayretten dolayı kendilerini tebrik ediyoruz. Yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizin ödülleri, 31 Aralık Çarşamba günü, Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı kapsamında, saat 20.30’da 5. Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde takdim edilecektir. Sınav sürecinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen tüm görevli ve gönüllülerimize teşekkür ediyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.

Kaynak: BÜLTEN