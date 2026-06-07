Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Maltepe Plak Günleri, Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. 'Sesler, Şarkılar, Hatıralar' temasıyla düzenlenen etkinlik, plak kültürünü yaşatmak ve müzikseverleri bir araya getirmek amacıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda yerli ve yabancı taş plaklar, 45'likler, kasetler ve pikaplar sergilenirken, koleksiyonerler ve müzik tutkunları nadir eserleri inceleme fırsatı buldu. Plak dükkânları ve koleksiyoncuların katılım sağladığı organizasyon, müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Maltepe Plak Günleri boyunca ziyaretçiler, geçmişten günümüze uzanan müzik arşivlerini keşfetme imkânı buldu. Etkinlik kapsamında 1960'lı ve 1970'li yıllara ait eserlerin yer aldığı konser de gerçekleştirildi. Program kapsamında Türkiye'nin efsanevi rock müzik gruplarından Kurtalan Ekspres sahne alarak müzikseverlerle buluştu.

5-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Maltepe Plak Günleri, nostalji ve müziği aynı çatı altında buluşturdu.