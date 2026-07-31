Kapalıçarşı verilerine göre gram altın 6 bin 119 TL’den alınırken 6 bin 229 TL’den satılıyor. 22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 594 TL, satış fiyatı ise 5 bin 823 TL olarak kaydedildi.

14 ayar altın 3 bin 353 TL’den alınırken 4 bin 540 TL’den satışa sunuluyor. Çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 29 TL, satış fiyatı 10 bin 168 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 931 TL’den alınıp 10 bin 87 TL’den satılıyor.

Yarım altının alış fiyatı 20 bin 58 TL, satış fiyatı 20 bin 335 TL olarak belirlenirken tam altın 39 bin 987 TL’den alınıp 40 bin 484 TL’den satılıyor.