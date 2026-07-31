Orhan Cami'nin ardından Ulu Cami'de de işitme engelliler için hutbe çevirisi uygulamasına geçiliyor.
Osmangazi Müftülüğü'nün Din Hizmetleri Uzmanı Ali Keleş vasıtasıyla her cuma namazında hutbeler artık işaret diliyle işitme engelli vatandaşlar için aktarılacak.
‘İbadete engel yok' sloganıyla başlatılan proje sayesinde kentteki işitme engellilerin cuma namazı ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmeleri temin edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bursa'da takdirle karşılanan bu anlamlı hizmetinin ülke çapında yaygınlaşması da bekleniyor.
Kaynak: İHA