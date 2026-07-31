Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Yusuf D., henüz bilinmeyen bir nedenle evinde bıçakla boğazını kesti. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.