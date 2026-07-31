Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7589 sayılı Kanun ile icra ve iflas süreçlerinden idari yargıya, dolandırıcılık suçlarından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kadar birçok alanda yeni düzenlemeler yapıldı. Kanunda ayrıca hâkim ve savcı yardımcılarının eğitimi ile hukuk yargılamalarına ilişkin değişiklikler de yer aldı.

Miras kalan taşınmazların satışında öncelik mirasçıların olacak

Taşınmazın bütün maliklere miras yoluyla geçtiği ve mirasçılar dışında herhangi bir kişinin mülkiyet hakkına sahip olmadığı durumlarda, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi amacıyla düzenlenecek ilk açık artırmaya sadece mirasçılar katılabilecek.

İlk ihalede teklifler taşınmaz için belirlenen tahmini değerin tamamı üzerinden alınacak. İhaleyi kazanmasına rağmen bedeli zamanında ödemeyen kişilere, teklif ettikleri tutarın yüzde 5’i kadar idari para cezası verilecek.

Tek hâkim tarafından görülecek idari davaların kapsamı genişletildi

Değeri 486 bin lirayı geçmeyen bazı iptal ve tam yargı davaları artık tek hâkim tarafından sonuçlandırılacak.

Öğrencilerin notları, sınıf geçme durumları, yurt başvuruları, kredi ve burs işlemlerine ilişkin davalar da tek hâkim tarafından görülebilecek. Kamu çalışanlarının geçici görevlendirme, harcırah, lojman, izin ve uyarma cezalarıyla ilgili uyuşmazlıkları da bu kapsama alındı.

Öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına veya eğitim kurumuyla ilişiğinin kesilmesine neden olan disiplin cezaları ise düzenlemenin dışında bırakıldı.

Bazı idari davalar Danıştaya taşınamayacak

Tek hakim tarafından karara bağlanan davalar ile yabancılar ve uluslararası koruma mevzuatından doğan bazı uyuşmazlıklarda Danıştaya temyiz başvurusu yapılamayacak.

Yalnızca avukatlık ücreti ve yargılama giderleriyle ilgili verilen bazı kararlar da temyiz kapsamı dışında tutulacak.

Hesabını kullandıranlara ceza indirimi uygulanacak

Dolandırıcılık suçuna katılımı yalnızca banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı veya kripto varlık hesabının kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başka bir kişiye vermekten ibaret olanların cezaları yarı oranında indirilecek.

Kanun yürürlüğe girmeden önce bu suçlardan ceza alan ve dosyaları istinaf veya temyiz incelemesinde bulunan bazı sanıkların dosyaları, yeniden değerlendirme yapılması amacıyla ilk derece mahkemelerine gönderilecek.

Cezası infaz edilen bazı hükümlüler de mağdurun zararını altı ay içerisinde tamamen gidermeleri durumunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabilecek.

Genetik inceleme sonuçları 20 yıl süreyle saklanabilecek

Ceza soruşturmaları ve kovuşturmaları kapsamında elde edilen genetik inceleme sonuçları, kişisel kimlik bilgilerinden ayrıştırılarak özel bir sistemde kayıt altına alınacak.

Beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi hâlinde kayıtlar silinecek. Diğer dosyalarda ise genetik veriler, mahkeme kararının kesinleşmesinden 20 yıl sonra imha edilecek.

Verilerin saklanmasını gerektiren şartların ortadan kalkması durumunda ilgili kişi kayıtların silinmesini talep edebilecek.

İşkence ve kötü muamele suçlarında HAGB kararı verilemeyecek

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kurallar yeniden düzenlendi. İki yıl veya daha az süreli hapis cezası ile adli para cezalarında gerekli şartların oluşması hâlinde HAGB uygulanabilecek.

Ancak işkence, eziyet ve kamu görevlilerinin görevleri nedeniyle işledikleri kötü muamele suçları bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyecek.

HAGB kararlarına karşı istinaf yolu açık olacak. Belirli şartların bulunması durumunda temyiz başvurusu da yapılabilecek.

Kanuni faiz Merkez Bankasının reeskont oranına göre belirlenecek

Tarafların sözleşmede faiz oranını kararlaştırmadığı durumlarda uygulanacak kanuni faiz, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli kredi işlemlerinde kullandığı reeskont oranının yüzde 80’i esas alınarak hesaplanacak.

Reeskont oranının yılın ilk altı ayında en az 5 puan değişmesi halinde, yılın ikinci yarısında güncel oran üzerinden hesaplama yapılacak.

Duruşmaların üç ayı aşmadan yapılması hedefleniyor

Hukuk davalarında iki duruşma arasındaki sürenin üç aydan fazla olmaması temel kural hâline getirildi.

Bilirkişi incelemesinin uzun sürmesi veya başka bir mahkeme aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesi gibi zorunlu durumlarda hâkim, gerekçesini açıklamak şartıyla daha uzun bir duruşma tarihi belirleyebilecek.

Kanunun elektronik satış ve uzaktan duruşmayla ilgili bazı maddeleri üç ay sonra uygulanmaya başlanacak. Diğer düzenlemelerin büyük bölümü ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.