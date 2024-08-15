Maltepe D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri takla attı. Otomobiller kullanılamaz hale gelirken, takla atan araçtaki sürücü ise yaralandı.

Olay, İstanbul Maltepe ilçesi, İdealtepe Mahallesi, D100 Karayolu Edirne istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen Hyundai marka 34 EV 8637 plakalı otomobil, Fiat marka 34 GRZ 372 plakalı araca çarptı. 34 GRZ 372 plakalı araç takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.