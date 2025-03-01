Maltepe Başıbüyük Fındıklı yolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerde bulunan H.E.P. isimli genç, o anları arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırdı. Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla gözaltına alınan H.E.P’ye tescil plakası almadan karayolunda kullanmak, renk değişikliğini işletmemek, motosikletle akrobatik hareketler yapmak, saygısızca araç kullanmak ve koruyucu kask kullanmama suçlarından toplamda 14 bin 413 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA