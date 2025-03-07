"Maltepe Belediyesi 2025-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı"nın lansmanı, Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde yapıldı. Katılımcılık esasıyla, nitel ve nicel araştırmalar yapılarak ortaya konulan, toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere yerelde toplumsal eşitliğin sağlanması için amaç, hedef ve eylemlerin geliştirildiği, katılımcılık ve kent yaşamı, istihdam, sağlık, eğitim, şiddet ve güvenlik ve kurum içi eşitlik temalarını içeren eylem planı, Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirildi.

Köymen, "Ayrımcılığa uğrayan tüm grupların katılımını arttıracağız"

Tanıtım için düzenlenen törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Esin Köymen, "Bugün 2025-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planımızın lansmanı için bir aradayız. Maltepe’yi birlikte yönetme iddiasıyla çıktığımız bu yolculukta yol haritamız olan stratejik planda ve bunun alt çalışmalarından biri olan Yerel Eşitlik Eylem Planında katılımcılığı çok önemsedik. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kentimizin eşitlik yol haritasını oluşturduk. Bir diğer ifadeyle önümüzdeki beş yılın yerel eşitlik kılavuz rehberini hazırladık. Kadınların ve ayrımcılığa uğrayan tüm grupların yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına katılımını arttırmak ve gündelik yaşam şartlarını iyileştirici stratejiler, hedefler ve bu hedeflerin uygulanmasını sağlayacak faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Hedef adil, şeffaf, katılımcı yerel yönetim

"Maltepe’de yaşam var" diyerek çıktıkları yolda eşitlikçi, adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim hedefini toplumcu belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Esin Köymen, "Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal eşitlik bizim bu hedefimizdeki ana motivasyonlarımızdandır. Kadınlar ve dezavantajlı grupları kentin yaşayan ve eşit paydaşları olduğu bilinci ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin, tüm eşitsizlik mağduru toplumsal kesimlerin karşılaştıkları sorunların hak ihlallerine sebep olduğunun farkındayız. Yerel eşitlik eylem planı ile sorunları çözme, hak ihlallerini kendi ölçeğimizde engellemeyi amaçlıyoruz. Bu yaklaşımla bugün şiddet ve güvenlik, eğitim, istihdam, katılımcılık ve kent yaşamı ile sağlık başlıklarında tematik masa çalışmaları ile yerelde yaşanan eşitsizliklerin tespitini ve giderim yöntemlerini tespit ettik. Toplumun her kesimi açısından erişilebilir, eşitlikçi, adil ve kapsayıcı belediye hizmetleri sunabilmek için sivil toplumun ve bireylerin katılımını sağladık." şeklinde konuştu.

"Sizlerin desteği ve iş birliği çok önemli"

Geçtiğimiz yılın 8 Mart’ında belediye başkan adayı olarak gerçekleştirdiği proje lansmanındaki başlıklardan birinin "dezavantajlı bireyleri önceleyen yerel yönetim modeli" olduğunu belirten Köymen sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler olmak üzere, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada dezavantajlı olan tüm bireyleri gözeten bir yerel yönetim modeli oluşturma sorumluluğunu üstleniyoruz, demiştim. Yerel Eşitlik Eylem Planının arkasında yatan da tam olarak bu yaklaşımımızdır. Üstlendiğimiz sorumlulukla ilçemizde yaşayan herkesin belediye hizmetlerinden eşit yararlanmalarının yanı sıra geliştireceğimiz ilişkiler ile özellikle ilçemiz özelinde diğer kamu kurumları ve özel sektörde de eşitsizliklerin giderilmesi için çaba göstereceğiz. Bütün bunları başarabilmek için siz Maltepeli komşularımızın desteği ve iş birliği çok önemli. Bu fikirde belediyecilik hizmetlerinde esas aldığımız ilkelerin hepsinin temelinde de birlikte yönetmek var."

"Herkesin yaşam var diyebildiği Maltepe için çalışıyoruz"

Belediyenin stratejik planında esas aldıkları 9 ilkeden bahseden Köymen, "Biz Maltepe Belediyesi olarak dezavantajlı bireylerin ve kadınların sorunlarını bir insan hakkı ihlali olarak görmekteyiz ve sorunların çözümünü de bir ihlalin giderimi olarak ele almaktayız. Yerel yönetimde eşitlik ve adaleti esas alacağımız gibi çalışmaları ile toplumsal farkındalık çalışmalarını da sürdüreceğiz. Gerek dezavantajlı bireyler için geliştirdiğimiz projelerde gerekse ilçe geneli için çalıştığımız projelerde dezavantajlı bireyleri dikkate almaktayız. Projelerimizin oturduğu bir diğer önemli ilke ise toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Herkesin yaşam var diyebildiği Maltepe için çalışıyoruz. Bu itibarla sizlerin burada, kentlilik bilinciyle ortaya koyacağı fikirler, belediye hizmetlerimiz için çok önemli. Toplumcu belediyecilik anlayışıyla eşitlikçi, adil, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetimi hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

70 sayfadan oluşan "Maltepe Belediyesi 2025-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı", ilçeye ait nüfus verileriyle belediye personel profili, ilçe bazlı toplumsal cinsiyet eşitliği araştırması içeriyor.