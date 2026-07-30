Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi krizlerinden birinden geçtiğini belirten Neşe, halkın değişim talebine yeni bir yol açılmasına katkı sunmak amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

Yaklaşık 50 yıldır CHP’de mücadele verdiğini kaydeden Neşe, partisinden ayrılmanın kendisi için hüzünlü bir veda olduğunu dile getirdi. Neşe, açıklamasında halkın iradesine, Atatürk devrimlerine, Lozan Antlaşması’na ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak amacıyla yol arkadaşlarıyla birlikte CHP’den ayrıldıklarını belirtti.

İstifaların bir son değil, yeni bir siyasi başlangıcın habercisi olduğunu savunan Neşe, demokratik parlamenter sistemin yeniden güçlendirilmesi ve Türkiye’nin aydınlık yarınlara taşınması hedefiyle YENİ Parti’de yer aldığını açıkladı.

Neşe, kuruluşunun ilk gününde TBMM’de 91 milletvekiliyle temsil edildiğini belirttiği YENİ Parti’nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.