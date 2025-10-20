21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam yapıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, grubun en düşük fiyatlı sigarası 88 TL, en yüksek fiyatlı ürünü ise 105 TL oldu.
Geçtiğimiz hafta 16 Ekim’de Philip Morris (PM) grubuna, 17 Ekim’de ise JTI ve CB gruplarına zam gelmişti. Böylece piyasadaki neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları artış göstermiş oldu.
Imperial Tobacco güncel fiyat listesi
- Davidoff Slims (Ivory, White): 105 TL
- Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 100 TL
- Davidoff C Line Blue: 95 TL
- Bianca: 101 TL
- Polo (Blue, Grey): 90 TL
- West (Navy, Grey, White): 88 TL
Kaynak: Haber Merkezi