21 Ekim itibarıyla Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesine göre, grubun en düşük fiyatlı sigarası 88 TL, en yüksek fiyatlı ürünü ise 105 TL oldu.

Geçtiğimiz hafta 16 Ekim’de Philip Morris (PM) grubuna, 17 Ekim’de ise JTI ve CB gruplarına zam gelmişti. Böylece piyasadaki neredeyse tüm sigara markalarının fiyatları artış göstermiş oldu.

Imperial Tobacco güncel fiyat listesi

Davidoff Slims (Ivory, White): 105 TL

105 TL Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 100 TL

100 TL Davidoff C Line Blue: 95 TL

95 TL Bianca: 101 TL

101 TL Polo (Blue, Grey): 90 TL

90 TL West (Navy, Grey, White): 88 TL