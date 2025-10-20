Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk sinemasının geçmişine, unutulmaz hikayelerine ve Büyükçekmece’nin kültürel mekan hafızasına ışık tutan söyleşiye sinemaseverlerin ilgisi yoğun oldu. "Türk Sineması Tarihi ve Büyükçekmece’nin Mekan Hafızası" söyleşisinde Türk sinemasının dönemsel gelişimi, toplumsal etkileri ve hafızalarda yer eden yapımları üzerine kapsamlı bir sohbet gerçekleştirildi.

Yönetmen Cengiz Özkarabekir, sinemanın tarihsel gelişimi ve anlatım gücüne dair deneyimlerini paylaşırken, Prof. Dr. Oğuz Makal ise sinema tarihini kültürel bir perspektiften değerlendirdi. Sinemaseverler, Türkiye’nin sinema serüvenine dair ilgi çekici bilgiler edinmenin yanı sıra, Büyükçekmece’nin sanatsal ve kültürel dönüşümüne tanıklık etti. Program finalinde emek ve katkılarından dolayı Cengiz Özkarabekir ve Prof. Dr. Oğuz Makal’a Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu tarafından plaket takdim edildi.