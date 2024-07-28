Tarihin en büyük yangınlarından birinin yaşandığı Antalya’nın Manavgat ilçesinde, umutlar yeniden yeşeriyorANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 28 Temmuz 2021'de başlayan ve 21 farklı noktada 10 gün süren yangında, 4 ilçede toplam 44 mahalle büyük zarar görmüştü. Tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgenin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. Bölgede 20 gün kalan Bakan Murat Kurum, yaraların sarılması için Bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumlarını seferber etmişti. 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, teknolojinin tüm imkânları kullanıldı ve hasar tespit çalışmaları hızlıca tamamlandı.

BİR YIL İÇİNDE 550 EV, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN TESLİM EDİLDİ

Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Bir yandan vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken; bir yandan da yeni evler yöresel mimariye uygun bir şekilde planlandı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yöresel mimariye uygun köy evlerinin inşasına başlandı. İller Bankası, altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Bir yıl içinde 550 evin anahtarları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edildi.

788 KONUT, 4 KÖY KONAĞI, 1 ŞADIRVAN VE 1 CAMİ HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Afetin yıldönümünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının ardından çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, Akseki ilçesinde 71, Alanya ilçesinde 114, Gündoğmuş ilçesinde 50 ve Manavgat ilçesinde 669 olmak üzere toplam 904 hak sahibinin belirlendiğini hatırlattı. Afet sonrası TOKİ eliyle toplam 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojman yapımına başlandığını söyleyen Bakan Kurum, “788 konut, 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 camiyi tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca, Kalemler Mahallesi'nde yangın sonrası hasar gören bir engelli okulunun da tadilatını yaptık. Kalan konutları da en kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, 525 ahırın da tamamlandığını ve hak sahiplerine teslim etmeye devam ettiklerini kaydetti.

“BİZİM İÇİN EN BÜYÜK KAZANÇ, VATANDAŞLARIMIZIN MUTLULUĞU”

Bakan Murat Kurum, Manavgat yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgeyi anbean takip ettiğini hatırlatarak, "Yangının ilk gününden itibaren Manavgatlı kardeşlerimizin yanındaydık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Burada ne yaptıysak, hangi adımları attıysak anbean takip etti. Bizler üstümüze düşen neyse yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bizim için en büyük kazanç, vatandaşlarımızın mutluluğu. Allah, inşallah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.