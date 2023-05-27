Yaz geldi mangal sezonu açıldı. Tavuk pirzola, kanat ve bagette talep patlaması var. Talebin bu kadar fazla olması etiketlere fiyatların zamlı olarak yansıması konusunda vatandaşları endişelendiriyor. Beyaz et sektörünün önde gelen kuruluşlarından HasTavuk A.Ş.’nin Genel Müdürü Şahin Aydemir, bu yaz mangal ateşinin vatandaşın cebini yakmayacağını söyledi. Mangalcılara ve menemencilere müjde veren Aydemir, tavuk eti ve yumurtaya enflasyona rağmen zam olmayacağını dile getirdi.

Kanatlı sektörünün Bursalı temsilcisi HasTavuk A.Ş.; Balıkesir’in Susurluk ilçesinde 72 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulu, bin 200 işçinin çalıştığı ve günde 250 bin adet tavuğun kesilip işlendiği beyaz et üretim tesislerinin 10. yılını tüm çalışanlarıyla birlikte pasta keserek kutladı.

Genel Müdür Aydemir ve beraberindeki birim müdürleri çalışan işçilerle bir araya geldi. Bahçesinde toplanan personele konuşma yapan Aydemir, tesis çatısı altında 10 yılını doldurmuş çalışanları da tebrik etti. Daha sonra işçilerle birlikte dev 10. yıl pastası kesildi.

51. yılını yaşayan HasTavuk’ta her geçen gün yeni yatırımlar ve yeni hevesler olduğunu belirten Şahin Aydemir, "10 yıl önce kesimhane tesisimizi kurduğumuz ve halkımıza hayvansal proteini sunduğumuz o gün, mutlu bir gündü bizim için. Bu yıl da kesimhanemizin 10. yılını çalışan arkadaşlarımızla birlikte kutladık. İnşallah yeni yatırımlarımızı da bu arkadaşlarımızla birlikte kutlarız" dedi.

Yaz boyunca yumurta ve beyaz etin fiyatı artmayacak

Türkiye’de hayvansal protein dendiği zaman en temel ve kolay ulaşılabilen tavuk ve tavuk ürünlerinin olduğuna dikkat çeken Aydemir, "İnşallah önümüzdeki yaz sezonu ile beraber pikniğe gideceğiz. Türk halkı olarak pikniği, mangalı ve ailecek vakit geçirmeyi bir şeyler yapmayı severiz. Bu sezon da güzel olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde halkımızın bu ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek üretim planlarımızı, üretim mekanizmalarımızı yaptık. Halkımıza rahatlıkla şunu söyleyebilirim, yaz ayları boyunca gerek yumurtada gerek beyaz et konusunda fiyatlar enflasyona inat tam tersi artmayan ve rahatlayan hal alacak. Bu sevinci ben de halkımızla paylaşmak isterim. İnşallah sağlıklı proteinleri tüketen, sağlıklı gıdalarla beslenen nice nesilleri HasTavuk olarak birlikte kucaklarız" diye konuştu.

Yumurta fiyatları artmayacak

Türkiye’nin hayvansal protein tüketiminde dünya ülkeleriyle karşılaştırıldığında bir miktar geride olduğunu belirten HasTavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, bu açığı hayvansal proteine en kolay ve en ucuza ulaşabildiğimiz tavuk ve yumurta ile karşılayabildiğimizi söyledi.

Yaz aylarında sebze ve diğer gıdalar ile beraber yumurta tüketiminde bir miktar düşüş olacağını; bunun sonucunda da şu günlerde düşüşte olan yumurta fiyatlarının önümüzdeki günlerde de yükselmeyeceğini dile getiren Aydemir, "Halkımızın sağlıklı proteine ulaşması çocuklarımızın sağlıklı proteini tüketebilmesi için güzel bir fırsat diye değerlendiriyorum. Özellikle bizim halkımız; menemen gibi yaz sebzeleriyle proteini karıştıran besinleri çok sever. İnşallah önümüzdeki günlere sağlıklı gıda tüketerek yürüyeceğiz. Biz hayvansal protein tüketiminde dünya ortalamasının altında olmamıza rağmen yumurta üretiminde dünya ikincisi, beyaz et üretiminde ve ihracatında da dünyada 7. sıradayız. Yani dünyanın önünde rekabet edebilen rekabetçiliği hijyen ile kalite ile sağlamış bir sektör olarak Türk halkına hizmet vermekteyiz. Tavukçuluk sektöründe Türkiye, kalitesi, hizmeti ve hijyeni ile dünya literatüründe ön planda yer almaktadır. Bundan da gurur duyuyoruz" dedi

"Üretim planlarını ve üretim miktarlarını sıcak yüz günlerine göre yaptık"

Havaların ısınmasıyla ilgili olarak beyaz et ürünlerinin fiyatlarında bir artış beklemediklerinin altını çizen Şahin Aydemir, "Üretim miktarlarını ve üretim planlarını sıcak yaz günlerine göre yaptık. Bu ürünlerde de aslında fabrika çıkış fiyatlarıyla son tüketiciye ulaşan fiyatlar arasındaki makas konusunda bir sorun var. Bunun da önümüzdeki günlerde yapılmış olacak çalışmalarla önüne geçilmiş olacaktır. Ekonomik bir şekilde halkımız beyaz et tüketebilecek. Rahatlıkla bu müjdeyi halkımıza verebiliriz. Bu müjdemiz özellikle mangalcılarımıza bugünün anısı olarak gelebilir. Rahatlıkla yaz mangallıkları, pirzola, biftek, kanat, özellikle kök kanat gibi ürünleri ekonomik olarak alabileceklerini şimdiden söylemiş olalım" diye konuştu.