Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikası, 24 saat kesintisiz bir üretim yaparak şehre katkı sağlıyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli'deki beton parke, bordür ve boru üretim fabrikasında 24 saat kesintisiz üretim gerçekleştiriyor.

Üç vardiya sistemiyle çalışan fabrikada, günlük ortalama 6.000 metrekare kilit parke taşı üretiliyor. Çeşitli boyut ve renklerde, küp ve kare taşların yanı sıra bordür ve yağmur oluklarını da içeren üretim kapsamındaki ürünler belediyenin hem kendi projelerinde kullanılıyor hem de yapılan protokoller ile ilçe belediyelerine sevki sağlanıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yatırım ve ihtiyaçlarına yönelik üretimin de yapıldığı fabrikada çeşitli ebatlarda beton borular, yükseltme elemanları, konik ve taban bilezikleri gibi üretimlerin de yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanı Ersoy Vitaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerde alt yapı ve üst yapı malzemelerinin yanı sıra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın üst yapı malzemelerinin tedariki de Salihli Kilit Parke Taş Fabrikası’ndan karşılanmaktadır. Bu noktada çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz” dedi.