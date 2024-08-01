Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in bu haftaki ilçe ziyaretinin adresi Soma oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçe programları kapsamında Soma’yı ziyaret etti. İlçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Ferdi Zeyrek’e, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur eşlik etti. Toplantıda CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, CHP İlçe örgütü, Soma Muhtarlar Derneği Başkanı Bahattin Yılmaz ve mahalle muhtarları yer aldı.

Başkan Zeyrek, muhtarlarla toplantısında iki ton suyu bir lira yaptığını, kartlı sayaç zorunluluğundan vazgeçildiğini, cenaze nakil ücretlerinin iptal edildiğini, yaşlı bakımevinde kalan yaşlılara verilen ücretlerin 1000 liradan 3500 liraya çıkartıldığını hatırlattı. Yeni projelerinden bahseden Başkan Zeyrek, “Yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ettim. Gördüm ki yeni doğan bebeklere yardım paketi vermemiz lazım, bu uygulamaya başladık. Halk ekmek Manisa’mda yoktu. Önümüzdeki hafta itibariyle Yunusemre ilçesinde uygun fiyatlı olarak halk etmek hizmeti sunmaya başlayacağız. Birçok şehirde olan kent lokantası da Manisa’mda yoktu. Pilot bölge olarak belirlediğimiz Şehzadeler ilçesinde önümüzdeki ay ilk kent lokantasını açacağız. Sonrasında 17 ilçede hizmet verecek olan kent lokantası, üç çeşit yemeği çok uygun fiyata halkımıza sunar hale gelecek” dedi. Bir başka projesinin de kırsal mahallelere ücretsiz internet hizmet vermek olduğunu belirten Başkan Zeyrek, “Önümüzdeki aydan itibaren sanıyorum 400 mahallenin hemen hemen tamamına ücretsiz internet götürmüş olacağız” dedi.

AİLELERİN İHTİYAÇ HARİTASINI BELİRLİYORUZ

Vatandaşa yapılan ezbere yardımlara son vereceklerini ifade eden Başkan Zeyrek, halkın ihtiyaçlarına binaen kendilerine ulaşacaklarını söyledi. Bu noktada ailelerin ihtiyaç haritasını çıkartacaklarını ifade etti. Meselenin sadece seçim zamanı yardım kolisi dağıtmak olmadığını söyleyen Başkan Zeyrek, “Kişinin yardım kolisine ihtiyacı olmayabilir, kimin neye ihtiyacı varsa onu tek tek analiz edip önümüzdeki hafta nasipse yardımlara başlayacağız. Evde yardım hizmetlerine başlıyoruz. Artık içerisinde kuaförün, sosyoloğun, psikoloğun olduğu ekipler ailelere gidip kapıları tek tek çalacak, Soma’mıza da gelecekler. O hizmeti kim almak istiyorsa, kim hak ediyorsa, ihtiyacına yönelik sağlık hizmeti, berber, psikolog hizmetlerinin hepsini vereceğiz” diye konuştu.