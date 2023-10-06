Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Uncubozköy Mahallesi’nde başlattığı değişim çalışmaları Cemal Ergün Caddesi’yle devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Cengiz Ergün önderliğinde prestij caddelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Uncubozköy Mahallesi’nde Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Adliye’nin bulunduğu şehrin en işlek caddelerinden olan sokaklarda ve 5515 Sokak’ta gerçekleştirilen prestij cadde düzenlemesinin ardından Cemal Ergün Caddesi’nde de çalışmalara start verildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Uncubozköy Mahalle Muhtarı Halil Oğulganmış ve Şube Müdürleri ile birlikte Cemal Ergün Caddesi’nde incelemelerde bulundu.

Muhtar Oğulganmış ve mahalle sakinlerine çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Prestij Cadde düzenlemesi kapsamında ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından kaldırım düzenlemesi ve aydınlatma çalışmalarına başlanıldı. Kaldırım düzenlemesinde traverten, bazalt agregalı bordür ve oluk kullanıyoruz. Oluk döşemesinin tamamlanmasının ardından asfalt çalışmaları da başlayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla Cemal Ergün Caddesi yepyeni bir görünüm kazanacak” dedi.