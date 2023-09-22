Manisa Büyükşehir Belediyesinin üreticiye yönelik desteklemeler kapsamında hayata geçirdiği ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında, Soma ilçesinde 600 üreticiye toplam 6 bin adet kasa teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 2023 yılında 122 milyon TL bütçe ayrılan tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik desteklemeler devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği Projesi’ kapsamında, Soma ilçesinde 600 üreticiye toplam 6000 adet kasa teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği’nde gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, ilçe tarım ve ziraat odası temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Yoğun ilginin olduğu kasa dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 38 farklı kalemde üreticinin yanında olduklarını söyledi. Yapılan desteklemelerin detayları hakkında üreticilere bilgiler veren Usta, desteklerin devam edeceğini söyledi.

Konuşmanın ardından, Soma’daki 600 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli olarak 6000 adet meyve kasası dağıtıldı. Üreticiler, kendilerine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkürlerini iletti.