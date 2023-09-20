Manisa Büyükşehir Belediyesi, “NOI - Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” projesi kapsamında İtalya ve Yunanistan’dan şehrimize gelen konuklara ev sahipliği yaptı.MANİSA (İGFA) - Zihinsel engelli genç bireylerin topluma aktif katılımını teşvik ederek daha kapsayıcı ve insan sever bir dünya yaratma düşüncesiyle hayata geçirilen Erasmus projelerinden olan “NOI - Katılım İçin Yeni Fırsatlar Yaratma” projesi kapsamında, İtalya ve Yunanistan’dan şehrimize gelen konuklar, Yeni Han’da ağırlandı.

İtalya'dan ANFFAS Torino, Yunanistan'dan IASIS ve Türkiye’den Manisa Özel Eğitim Uygulama Okulunun işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile Tarihi Yeni Han’da seramik döküm, boyama etkinliği ile ebru sanatı uygulama çalışmaları gerçekleştirildi.

Etkinliğe Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı şube müdürleri de eşlik etti.