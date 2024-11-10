Manisa Musiki Derneği, Yunusemre Belediyesi, Manisa Rotary Kulübü, İzmir Konak Rotary Kulübü, MagnesiaRotaract Kulübü ve Konak Rotaract Kulübü'nün destekleriyle düzenlenen "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konseri, Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda gerçekleşti.MANİSA (İGFA) - Koro şefi Fulya Hepsev yönetiminde yapılan konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Konsere Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, kulüp başkanları, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nden Prof. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Alev Gözcü, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı hakkında kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Murat Gözeten ve Bilge Gözeten'ingerçekleştirdiği harmandalı, çökertme ve vals izleyicilerden tam not aldı gösteri ayakta alkışlandı. Manisa Rotary Kulübü Başkanı Orhan Babayiğit, katılımın yoğun olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Koro şefi Fulya Hepsev, konserin dolu dolu geçtiğini ve 26 eser seslendirdiklerini söyledi.

Fulya Hepsev "Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı 84. yıl dönümünde, Manisa Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla İzmir-Manisa Rotary Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anma gecesi düzenlendi. Bu anlamlı gecede, Prof. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Alev Gözcü'nün Atatürk söyleşisinden sonra, Manisa Musiki Derneği 25 korist ile birlikte Devlet Korosu ve TRT saz sanatçıları eşliğinde 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' konseri gerçekleştirildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar, Türk müziğinin en güzel eserlerinden oluşan geniş bir repertuar ile sunuldu. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tüm sanatseverlere ve Atatürk'ü ruhunda benliğinden yaşatan herkese teşekkür ederim" dedi.