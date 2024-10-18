Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastası kadını, evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki üzüm bağlarının arasında buldu. MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yaşayan 79 yaşındaki Şevkiye Parlak dün akşam saatlerinde kayboldu. Alzheimer hastası olduğu belirtilen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine, ilçede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

EVİNDEN YAKLAŞIK 4 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı arama kurtarma çalışmasında, yaklaşık 3 saat sonra sevindirici haber geldi. Yaşlı kadın, Hacırahmanlı Mahallesi tren yolu istikametindeki üzüm bağlarının arasında bulundu. İtfaiye ekipleri, Şevkiye Parlak’ı sivil bir araç yardımıyla ana yola çıkararak, burada bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti. Öte yandan, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.