Manisa'da Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler çocukluk dönemimde oynadığı geleneksel çocuk oyunlarını kendileri oynadı.MANİSA (İGFA) - Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürülüğünün 2016 yılından beri düzenlediği “Geleneksel Çocuk Oyunları “ yarışmalarında bu kez öğretmenler yarıştı.

Öğretmenlerin oynadığı final oyununu Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Levent Çimen, okul müdürleri, geleneksel çocuk oyunlarında görev alan eğiticiler ve hakemler izledi.

Cumhuriyetin 100. Yılında öğretmenler arasında gerçekleşen “Kaleli Yakan Top” ve “Mangala” dalındaki Geleneksel Çocuk Oyunları büyük ilgi gördü. Final oynayan öğretmenler okullarının derece alması için ter döktü. Mangala oyununda Halil Yurtseven İlkokulu birinci olurken, kaleli yakan top oyununda ise Taytanlı İlhan İlkokulu birinci oldu. Birincilik kupalarını Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ın elinden alan okullar mutlulukları görülmeye değerdi.

Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı konuşmada "Hiçbir maddi –manevi çıkar gözetmeksizin tam sekiz yıldır bu proje peşinde koşturan gönüllü öğretmenlerin tek amacı çocukları ekran bağımlılığından kurtarıp tekrar sokağa çıkarıp oyun oynamalarını sağlamak. Bu yüzden bu turnuvayı öğretmenler arasında düzenleyerek farkındalık oluşturmak istedik. Okullarımız yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Çocuk Oyunları yarışmalarında emeği geçen okul müdürleri ve öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi.

Dereceye giren okulların isimleri şöyle; MANGALA : 1. Halil Yurtseven İlkokulu

2. Çağatay Uluçay İlkokulu

3. Türk Kızılay İlkokulu

4. Taytanlı İlhan İlkokulu

KALELİ YAKAN TOP: 1. Taytanlı İlhan İlkokulu

2.Çağatay Uluçay İlkokulu

3.Halil Yurtseven İlkokulu

4. TokiAkgedik İlkokulu