Manyaslı çiftçiler ılık geçen havaları fırsat bilerek tohumları toprakla buluşturdu.

Manyas’ta yağışlardan dolayı özellikle ovalar da buğday ekiminin azalmasının endişesini yaşayan çiftçiler yaklaşık 15 gündür devam eden lodos ve havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı tarlaların ekilebilir duruma gelmesiyle birlikte bunu değerlendirdiler ve buğday tohumlarını toprakla buluşturdular.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden “Geçen yıl 70 bin dekar buğday, 20-25 bin dekar civarı arpa ekimi olmuştu. Bu yıl ise özellikle hububat ekim zamanı olan Ekim-Kasım ve bu ay için de yağışların olması özellikle ovalarda ki araziler de su durmasına neden oldu ve çiftçilerimiz hububat ekimi için uygun bir araziye kavuşamadı, ancak son haftalar da ilçe genelinde havalar ekim için müsait bir duruma gelince buğday ekimlerini tamamladılar. Bu yıl da yaklaşık 60 bin dekar alana buğday ekimi yapılmıştır.”