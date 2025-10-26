Her iki takım için oldukça önemli olan lig maçında kazanan taraf İnegöl ekibi Kafkasspor oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kafkasspor, maçın 8. dakikasında ilk golü bulan taraf oldu. Sağ kanattan gelişen atakta yapılan ortaya müdahale eden Fatih Daşdelen şık bir şekilde topu Yusuf Kaplan'ın önüne düşürdü. Topa jeneriklik bir şekilde vuran Yusuf topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın 2. yarısında da etkili olan taraf Kafkasspor'du.

53. dakikada sol kanattan Umut Doğdu'nun yaptığı ortayı Yusuf Kaplan kaleye gönderdi. Direkten dönen top, kaleci Kayra Berkin Kutluca'ya çarparak ağlarla buluştu. 0-2

63. dakikada ise kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkay Caymaz şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-3

75. dakikada sağ kanatta topla buluşan Tufan, Hamza'yı gördü. Hamza'nın şık vuruşu ile Polatlı 1926 farkı 2'ye düşürdü. 1-3

81. dakikada ise kullanılan korner atışında doğru yerde bulunan Mert Polat Keklik Kafkasspor adına 4. golü buldu. 1-4

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç Kafkasspor'un farklı galibiyeti ile tamamlandı.

Kafkasspor bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, rakibini ateşe attı. Polatlı 1926 8 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT