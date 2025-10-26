Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 1993 yılında PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu henüz 25 günlük öğretmen olan Neşe Alten (21), yanında bulunan babası Hasan Alten ile birlikte şehit edilmişti. Şehit öğretmen ve babası, vefatlarının 32’nci yıl dönümünde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı.

Neşe Alten’in ve babasının mezarlarının hemen yanında, iki yıl önce vefat eden anneleri Nazife Alten’in kabri de bulunuyor. Duygu dolu anların yaşandığı törende şehit öğretmen ve ailesi için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Anma törenine; Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Garnizon Komutanı Bilal Sert, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, Şarköy Müftüsü Ramazan Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Akın Sahbaz, siyasi parti temsilcileri ile Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu yönetimi, öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Çarşı Camii Müezzini Kadir Ertaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından yapılan dualarla anma sona erdi. Katılımcılar, şehit öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten’in mezarlarına karanfiller bıraktı.