

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Anafartalar caddesi üzerinde aracına binmek isteyen işadamı S.G., para dolu çantasını aracının üzerine koydu. Aracına binen S.G., çantasını arabanın üzerinde unutarak seyir haline geçti. Cadde üzerinde araçtan düşen çantayı önce yoldan geçen bir çocuk fark etti. Çantayı alan küçük çocuk cadde üzerinde bulunan spor aletlerinin üzerine koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, cadde üzerinde bebek arabasıyla gezen bir kadın çantayı alarak uzaklaştığı görülüyor.

Çantasını kaybolduğunu fark eden S.G., geri dönüp çantasını aramaya başladı. Çevredeki işyerinin güvenlik kamerasını inceleyen işadamı, çantasının bir kadın tarafından alındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu. Çantanın içinde 2500 dolar ile 10 yapraklı çek koçanının olduğu öğrenildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ