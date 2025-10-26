Olay dün saat 16.00 sıralarında Esentepe mahallesindeki bir sitede meydana geldi.

Ağabey Onur Y., 2022 yılında meydana gelen kazada bisikletli kardeşi Uras Yılmaz'ın(12)'nin ölümüne neden olan sürücüden intikam almak için harekete geçti. Onur Y. 16 AHV 538 plakalı aracına binip Barış A.(31)'nın yaşadığı siteye gitti. Onur Y. Site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Barış A.'nın sağ bacağına isabet ederek yaraladı.

Şüpheli geldiği araçla kaçarken yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARAÇ VE SİLAH BULUNDU

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırmaları sırasında olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta park halinde terk edilmiş olan aracı buldu. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfekte bulundu.

Olayın ardından kaçan Onur Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından Onur Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ