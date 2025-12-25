Orman Genel Müdürlüğünün orman köylüsünü desteklemeye yönelik çalışmaları kapsamında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından il genelinde tesis edilen gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarına bir yenisi daha eklendi. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Manyas Kartalkaya Orman İşletme Şefliği sorumluluk alanında bulunan Çakırca Mahallesi'nde 2024 yılında arazi hazırlığı ve toprak işlemesi tamamlanan 530 dekarlık alanda badem fidanı dikimi yapıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu sahaya toplam 20 bin adet badem fidanı dikilmesi planlanırken, fidan dikim sezonunun başlamasıyla birlikte bugüne kadar yaklaşık 200 dekarlık alanda hak sahipleri tarafından dikim gerçekleştirildi. Sahanın kalan bölümünde ise fidan dikim çalışmalarının hak sahiplerince sürdürüldüğü belirtildi.

Tesis edilen gelir getirici tür ağaçlandırmalarla orman köylüsünün yerinde kalkınmasının sağlanması, aile bütçelerine ek gelir elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkı sunulmasının hedeflendiği ifade edilirken, Orman Genel Müdürlüğünün orman köylüsüne yönelik bu tür desteklemelerine devam edeceği vurgulandı.