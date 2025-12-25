Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarının kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalara yol açabileceği belirtilirken, tarım bölgelerinde ise zirai don riskinin artacağı ve bunun ürün kayıplarına neden olabileceği ifade edildi.

Buna ek olarak, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Bursa genelinde soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği bildirildi. İl merkezi ve kıyı bölgelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, güney kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Uyarının 26 Aralık 2025 saat 10.00’dan, 2 Ocak 2026 saat 10.00’a kadar geçerli olduğu vurgulanırken, vatandaşların özellikle ulaşım ve tarımsal faaliyetlerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.