Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için hareket geçti. Esence Mahallesindeki ikamete Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan varillerle sahte alkol ele geçirildi. Evde yapılan aramada, 442 litre fermante edilmiş kaçak alkol, 53 litre kaçak damıtma yoluyla elde edilen alkol, 4 adet alkol metre, 2 adet alkol kaynatmada kullanılan sanayi tipi tüp ve 1 adet alkol kaynatılmasında kullanılan sanayi tipi ocağa el konuldu.

Operasyon sayesinde yüzlerce kişinin zehirlenme ihtimali ortadan kalkarken, şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.