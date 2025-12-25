CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, ”Tüm bu iddialar kamuoyunun gözleri önünde yaşanırken, savcıların resen harekete geçmesini beklemek en doğal hakkımızdır. Ne yazık ki söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi olduğunda; kimi zaman bir cümle, hatta bir söz dahi soruşturma konusu yapılabilirken, 650 milyon TL gibi devasa bir rantın döndüğü iddia edilen bir dosyada sessizlik kabul edilebilir değildir. Bizler, hukukun kişiye ve partiye göre değil, suça ve iddiaya göre işlemesini savunuyoruz. Eğer ortada böylesine büyük bir iddia varsa, bunun karşılığı suskunluk değil, şeffaflık ve açıklık olmalıdır. Savcıların görevi; kamu vicdanını yaralayan bu tür iddialar karşısında beklemek değil, harekete geçmektir. Bizler de bu nedenle sürecin aydınlatılması için gerekli dilekçelerimizi sunacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı açıkça ifade ediyoruz. İnegöl halkı, bu iddialarla ilgili net, belgeli ve vicdanları ferahlatan bir açıklamayı hak etmektedir. Hukuk, güçlülerin değil; adaletin yanında durduğunda anlamlıdır.” dedi.

CHP İnegöl İlçe Başkan Yardımcı Av. Levent Cirit, "Aslında işin birden fazla boyutu var. Birinci boyutu tarla vasfında olan bir yer burası ve sadece hizmet amaçlı olarak encümenleri karar çıkıyor ve değerinin çok çok altında belki dörtte biri, beşte biri fiyatına kasaplar kooperatifine devri yapılıyor. Sonra kasaplar kooperatifinin o dönemki yöneticilerinin bir kısmı kendilerinin de ortak olduğu bir şirket kuruyor. Aynı yeri 250.000 liraya, kooperatifin o günkü değeri 1 milyon olan bir yeri 250.000 TL gibi çok küçük bir fiyata kooperatiften kurdukları şirkete satıyorlar. Şimdi burada sorun başlıyor. Niye hiçbir kooperatif yönetimi kendisinin taraf olduğu bir işlemi kooperatif adına yapamaz. Yani hem satıcı hem alıcı olamaz. Kendisinin veya ortağı olduğu bir şirketin menfaati varsa orada işlem yapamaz. Kooperatif yönetimi ilk usulsüzlüğü burada yapıyor ama denetim kurulu da maalesef görevini yerine getirmemiş denetlemiş. Akabinde burada imar değişikliğine gidiyor belediye. İmar kanunu gereği en az %40 değer artış payı kesmesi lazım, kesmiyor. Bölümü 30 dönüm olarak imara açıyor. Orada ayrı bir rant sağlanıyor. İmar açılmasıyla beraber sanayi bölgesi ilan edildiği için tarla vasfındaki yer bir de sanayi bölgesine dönüşmesiyle rant elde ediliyor. Şimdi bunu yapan belediye. Görevlileri kimse görevi kötüye kullanma suçu ya da görevi ihmal suçunu bir kere muhakkak işledi. Bu işler hiç araştırılmamış. Kooperatifi yetkilileri dediğim gibi bu konuda kooperatifler kanununa aykırı işlemler yapmış, onların yasal mevzuat, geriye sorumlulukları var. Açık açık da kooperatifin ve belediyenin dolayısıyla kamunun da zarara uğraması söz konusu. Bu konuda da maalesef 2016'da suç duyurusunda bulunulmuş ama 2019 yılında savcılık makamı delil yetersizliğinden takipsizlik kararı vermiş. Çok üzülerek söylüyorum aslında bütün deliller resmi belge, tapu kayıtları, banka kayıtları, encümen kararları gibi belgeler. Takipsizlik kararı vermiş. Kooperatifi yönetimi 2023 yılında değiştiği için yeni yönetim şimdi o dosyayı yeniden canlandırma çabasında. Kanaatimiz başta eski yöneticiler olmak üzere belediyede bu işe karışanlar hem tarla vasfında yeri usulsüz olarak imara açan büyük ihtimal gerekli izinler de alınmadı. Bunlarla ilgili bunların hepsinin hukuki ve cezai sorumluluğu olduğu kanaatindeyim" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal” Hepinizi selamlıyorum. Aslında bir AKP klasiği görüyoruz gerçekten. Kupon arazi diyoruz ya kupon arazi tam da tarif ediyor bunu. Bildiğimiz bu, ortaya çıkan bu. Belki çıkmasa bu da gidecekti ama bilmediğimiz daha ne var gerçekten onu da bilmiyoruz. Yukarıdan aşağı keyfiyet olduğunu bir kez daha görüyoruz" dedi.