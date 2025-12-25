Geçtiğimiz Mart ayında kalça ve bacak ağrılarıyla hastaneye başvuran Emrah Akçaalan’a yapılan testler sonucunda kemik tümörü teşhisi konuldu. Uludağ Üniversitesi Onkoloji Bölümü’nde başlayan tedavi sürecinde kemoterapi uygulanmasına rağmen tümörün yayılması durdurulamayınca 16 Eylül’de sol bacağı ampute edildi.

İnegöl Yardım Derneği’nden Destek

Aileye İnegöl Yardım Derneği ulaştı. Protez bacak temini için başlatılan çalışmada, toplanan 250 bin lira bağış ile İnegöl’deki bir iş insanının verdiği 250 bin lira destek sayesinde Emrah Akçaalan’a protez bacak takıldı. Dernek Başkanı Nida Menteş, Emrah Akçaalan’ı ziyaret ederek süreci yakından takip ettiklerini ve desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Sol bacağındaki ameliyattan kısa süre sonra Emrah Akçaalan’ın sağ bacağında da ağrılar başladı. Yapılan tetkikler, hastalığın nüksettiğini gösterdi. Doktorlar, genç gencin yeniden kemoterapi sürecine başlanacağını bildirdi.

Aile Zor Günler Yaşıyor

Anne Akçaalan, “Çocuğum büyük acılar yaşadı ve bacağı ampute edildi. Protez bacak takıldı derken şimdi sağ bacağında benzer bir sorun çıktı. Sürekli Bursa’daki hastanelere gitmek zorundayız. Arabamız yok, komşularımız bizi taşıdı. Çocuğum otobüslerle hastanelere gitmek zorunda kaldı” dedi.

Baba Akçaalan’ın işten çıkarıldığını ve ailenin maddi-manevi zorluk içinde olduğunu ifade eden anne, “Tek başımıza bu süreci atlatmamız mümkün değil. Kaymakamımızdan, belediyemizden ve İnegöl kamuoyundan destek bekliyoruz” diye konuştu.

Yardım Çağrısı

Emrah Akçaalan’a destek olmak isteyen vatandaşlar, İnegöl Yardım Derneği aracılığıyla yardımda bulunabilir.

İletişim: 0552 118 84 88 – Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi No:13