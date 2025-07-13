Balıkesir’in Manyas ilçesi Doğancı kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait hava unsurları sevk edildi. Yangına, helikopter ve yangın söndürme uçakları ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla müdahalenin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.