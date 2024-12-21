ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ve İngiliz Jeoloji Araştırmaları Kurumu (BGS), Dünya Manyetik Modeli'ni (WMM) güncelledi.

Manyetik Kuzey Kutbu'nun resmi olarak yer değiştirdiği ve Kanada'dan Sibirya'ya doğru kaymaya devam ettiği açıklandı.

Dünya'nın manyetik alanının bir modelini oluşturuyor. Coğrafi Kuzey Kutbu sabit kalırken, Manyetik Kuzey Kutbu sürekli hareket halinde.

Pusula ve GPS sistemleri için Manyetik Kuzey Kutbu'nun tam konumunu bilmek çok önemli.

NEDEN HAREKET EDİYOR

Dünya'nın içindeki demir ve nikel değiştikçe manyetik alan da değişiyor ve Manyetik Kuzey Kutbu hareket ediyor. Son 20 yılda bu hareket hızlandı ve Sibirya'ya doğru kaymaya başladı.

Her beş yılda bir güncellenen WMM, yeni ve daha doğru bir model sunuyor. İlk kez olarak 10 kat daha ayrıntılı ve yüksek çözünürlüklü bir harita da kullanıma sunuldu.

BGS, eski WMM ile yeni WMM arasındaki farkın 8.500 km'lik bir mesafede 150 km'lik bir rota sapmasına neden olabileceğini belirtti.

Haritalama ve lojistik şirketleri, hükümetler ve resmi kurumlar navigasyon sistemlerini güncelleyecek.

Telefon ve navigasyon cihazlarımızdaki güncellemeler otomatik olarak gerçekleşecek.

Manyetik Kuzey Kutbu, ilk olarak 1831 yılında Sir James Clark Ross tarafından keşfedildi.

O zamandan beri yer ve uydu ölçümleri kullanılarak daha hassas bir şekilde izleniyor.