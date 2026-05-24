Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 6 ilde sürdürülebilir altyapı yatırımlarını sürdüren Dicle Elektrik, kayıt dışı tüketimin yoğun olduğu bölgelerde şebeke yenileme çalışmalarına devam ediyor. Şirket, bu kapsamda Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar Mahallesi’nde uzun yıllardır kullanılan eski elektrik şebekesinin yenilenmesi amacıyla 32 milyon lira tutarında yeni bir altyapı projesi hazırladı.

Beton direklere zarar verildi

Proje kapsamında yeni beton direklerin dikilmesi, enerji hatlarının modernize edilmesi ve güvenlik riski oluşturan mevcut sistemin tamamen değiştirilmesi planlandı. Ancak çalışmaların başlamasıyla birlikte bazı kişilerin projeye tepki gösterdiği, muhtar öncülüğündeki bir grubun mahalleye getirilen beton direklere zarar verdiği ve direklerin dikilmesi için açılan çukurları yeniden kapattığı görüldü.

Yüzde 96 oranında kaçak elektrik kullanılıyor

Çalışmaların çeşitli şekillerde engellenmeye çalışıldığı Balpınar Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanım oranının yüzde 96 olduğu belirlendi. Teknik verilere göre mahalledeki mevcut bin kVA kurulu gücün yaklaşık bin 300 hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu ifade edilirken mahallede resmi olarak yalnızca 195 abonenin bulunması, kayıt dışı tüketimin boyutunu ortaya koydu. Yetkililer, bu tablonun hem enerji arz kalitesini olumsuz etkilediğini hem de şebeke üzerinde ciddi bir yük oluşturduğunu vurguladı.

Eski şebeke can ve mal güvenliği açısından risk oluşturuyor

Dicle Elektrik yetkilileri, Balpınar Mahallesi’nde yapılmak istenen yatırımın yalnızca kaçak kullanımın önlenmesine yönelik olmadığını, aynı zamanda eskiyen altyapının oluşturduğu güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı da hedeflediğini belirtti. Özellikle aşırı yük altında çalışan hatların arıza, yangın ve elektrik çarpması gibi riskleri artırdığına dikkat çekilirken, modern şebeke yatırımlarının hem bölge halkının güvenliği hem de sürdürülebilir enerji hizmeti açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.