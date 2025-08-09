Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en uygun fiyatlı ürünlere ulaşmayı sağlayan bu uygulamanın Google Play ve App Store platformlarından indirilebileceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, geliştirilen mobil uygulama sayesinde kullanıcıların bulundukları bölgeye yakın marketlerin fiyat bilgilerine ulaşabileceğini ve telefon kameralarını barkod okuyucu olarak kullanabileceğini belirterek, "TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve tüketicilerimizin farklı marketlerdeki fiyatları karşılaştırarak en uygun fiyatlı ürünleri bulmalarını sağlayan Market Fiyatı uygulamamız artık Google Play ve App Store'da. Yeni mobil uygulamamızla konumunuza yakın marketlerin fiyatlarını görebilecek, telefonunuzun kamerasını barkod okuyucu olarak kullanabileceksiniz. Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın destekleriyle hayata geçirdiğimiz uygulamadan vatandaşlarımızın etkin şekilde yararlanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.